  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/05/2018 10:21

【ＩＰＯ反應】皇岦國際教育（８１０５）孖展超購近５倍

　　《經濟通通訊社３日專訊》巿場消息指，明天（４日）截止認購的新股馬來西亞民辦教育服
務供應商皇岦國際教育企業集團（０８１０５）孖展認購超額已超額近５倍至５９７０萬元，受
封馬來西亞「丹斯里」的全球手套大王林偉才亦是基石投資者之一，投資額為１５００萬元。
皇岦國際教育企業集團
　　皇岦以每股０﹒４至０﹒５元發售２億股，９０％作配售股份，１０％作公開發售，另有
１５％超額配股權，集資規模８０００萬元至１億元。以每手５０００股計算，入場費為
２５２５﹒２元。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態03/05/2018
fb推約會功能 攻2億單身用戶
生財有道02/05/2018
【五窮殺到】業界: 不見誘因港股5月會大跌 籲換馬消費股
生財有道02/05/2018
【FOCUS】獅子行加入「搶錢」戰 現金VS磚頭或快分曉
國際動態02/05/2018
與fb鬧分歧 Whatsapp創辦人離職
生財有道30/04/2018
【月結－先苦後甜】港股波動4月份累漲715點 5月料先跌後升
中國故事30/04/2018
【FOCUS】台灣「補刀」中興試水溫 「火藥桶」形勢添詭譎
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
為甚麼，你要認命做廢青？ 61
政是有心 ． 余君雋
搶電話道歉了事 許智峯自曝其短 29
小薯茶水間
【外國研究】望塵莫及！港人要85.8萬年薪才快樂？ 2
樓市點評 ． 汪敦敬
【樓價會跌嗎？】買樓不買樓？等，是永不回報的「沉沒成本」 8
香港街頭美食
【覓食坑口】11款必試人氣掃街美食攻略！爆漿芝士雞扒＋黃金炸一字雞翼 1
星座命理
【巾幗不讓鬚眉】誰說女人不可有職場野心！
陶冬天下 ． 陶冬
特朗普救中國？ 2
有種生活
【靠低俗發圍】導演變網紅！肥仔瞓身追夢啱你channel嗎？
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
中美科技貿易戰誰勝誰敗？ 9
我做Marketing ． Michael & Derek
【職場攻防戰】一句KO麻煩同事，你今日講咗未？
廣告背後 ． 袁靜
【「陽光」經典重現】新不如舊？品牌推廣不能再食老本？ 2
足球俱樂部 ． 主教練
拜仁傷兵多 難阻皇馬入決賽 羅馬追兩球 利物浦仍有隱憂
抵玩自助遊
每人$2900玩4日 逛盡福岡親子景點 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
以史為鑑 1
形象UP！ ． 藍婷
【職場禮儀解惑】同老闆食飯應主動埋單？慶生送咩禮物先啱？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【銀髮族推介】食海鮮預防柏金遜！營養師教你食邊種魚最有效 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
「尊貴的」立法會議員 4
國金與投資 ． 曾廣標
港匯弱勢股樓又如何
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
有網絡媒人婆Coffee Meets Bagel，老雞乸也會生雞蛋
創業兵團
網絡紅人新行業 3大吸金之道
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 4
言歸政傳 ． Jenny Yin
許智峯小學雞搶手機驚動警察叔叔　形象清袋無眼睇！ 112
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮 5
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 22
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解
Member Zone
經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？ 5
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
香港街頭美食
【覓食坑口】11款必試人氣掃街美食攻略！爆漿芝士雞扒＋黃金炸一字雞翼 1
樓市點評 ． 汪敦敬
【樓價會跌嗎？】買樓不買樓？等，是永不回報的「沉沒成本」 8
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美貿戰今周定音？ 7
星座命理
【巾幗不讓鬚眉】誰說女人不可有職場野心！
我要退休 ． 羅國森、曾智華
快樂退休應多做的⋯⋯ 1
產品簡介

【etnet x Yahoo香港】股神巴菲特即睇即答贏獎賞

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊