【ＩＰＯ反應】皇岦國際教育（８１０５）孖展超購近５倍

《經濟通通訊社３日專訊》巿場消息指，明天（４日）截止認購的新股馬來西亞民辦教育服

務供應商皇岦國際教育企業集團（０８１０５）孖展認購超額已超額近５倍至５９７０萬元，受

封馬來西亞「丹斯里」的全球手套大王林偉才亦是基石投資者之一，投資額為１５００萬元。

皇岦國際教育企業集團

皇岦以每股０﹒４至０﹒５元發售２億股，９０％作配售股份，１０％作公開發售，另有

１５％超額配股權，集資規模８０００萬元至１億元。以每手５０００股計算，入場費為

２５２５﹒２元。（ｃｌ）

