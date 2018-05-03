《經濟通通訊社３日專訊》巿場消息指，明天（４日）截止認購的新股馬來西亞民辦教育服
務供應商皇岦國際教育企業集團（０８１０５）孖展認購超額已超額近５倍至５９７０萬元，受
封馬來西亞「丹斯里」的全球手套大王林偉才亦是基石投資者之一，投資額為１５００萬元。
皇岦國際教育企業集團
皇岦以每股０﹒４至０﹒５元發售２億股，９０％作配售股份，１０％作公開發售，另有
１５％超額配股權，集資規模８０００萬元至１億元。以每手５０００股計算，入場費為
２５２５﹒２元。（ｃｌ）
03/05/2018 10:21
【ＩＰＯ反應】皇岦國際教育（８１０５）孖展超購近５倍
《經濟通通訊社３日專訊》巿場消息指，明天（４日）截止認購的新股馬來西亞民辦教育服
務供應商皇岦國際教育企業集團（０８１０５）孖展認購超額已超額近５倍至５９７０萬元，受
封馬來西亞「丹斯里」的全球手套大王林偉才亦是基石投資者之一，投資額為１５００萬元。
皇岦國際教育企業集團
皇岦以每股０﹒４至０﹒５元發售２億股，９０％作配售股份，１０％作公開發售，另有
１５％超額配股權，集資規模８０００萬元至１億元。以每手５０００股計算，入場費為
２５２５﹒２元。（ｃｌ）
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