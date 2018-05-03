【按兵不動】陳德霖：資金開始流出港元，港息將隨美息逐步上升

《經濟通通訊社３日專訊》金管局總裁陳德霖表示，美聯儲昨日如市場預期，維持其貨幣政

策不變，但市場普遍預期６月會再加息。

他表示，由於港美息差吸引套息交易，港元轉弱並觸發金管局的弱方兌換保證，資金開始流

出港元。隨著資金流出、銀行總結餘減少，港元流動性會逐漸收緊，為港元利息正常化提供更多

條件。美國正處於加息周期，在聯繫匯率制度下，港息亦會隨美息逐步上升。

金管局提醒市場必須審慎管理好風險，以應對本地利率及資產市場可能出現波動的情況。（

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