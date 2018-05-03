《經濟通通訊社３日專訊》竣球控股（０８４８５）發盈警，預料截至３月底止首季錄得未
經審核除稅後溢利約２０萬元，較去年同期的３００萬元減少約９３﹒３％，主要由於美國之書
籍產品銷售量下跌。（ｃｈ）
03/05/2018 16:48
【企業盈警】竣球控股（８４８５）料首季除稅後溢利跌逾９０％
《經濟通通訊社３日專訊》竣球控股（０８４８５）發盈警，預料截至３月底止首季錄得未
經審核除稅後溢利約２０萬元，較去年同期的３００萬元減少約９３﹒３％，主要由於美國之書
籍產品銷售量下跌。（ｃｈ）
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