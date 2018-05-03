【企業盈警】竣球控股（８４８５）料首季除稅後溢利跌逾９０％

《經濟通通訊社３日專訊》竣球控股（０８４８５）發盈警，預料截至３月底止首季錄得未

經審核除稅後溢利約２０萬元，較去年同期的３００萬元減少約９３﹒３％，主要由於美國之書

籍產品銷售量下跌。（ｃｈ）

