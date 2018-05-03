【本港樓市】土地註冊處：上月住宅買賣合約及合約總值齊升逾五成

《經濟通通訊社３日專訊》土地註冊處今日公布，４月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓

宇買賣合約共８７４１份，較３月份上升３６﹒３％，與去年４月比較，則下跌２﹒７％。４月

份的樓宇買賣合約總值７７８億元，按月升５４﹒１％，按年則下跌１１﹒６％。

上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔６６４６份，按月升５５﹒９％，按年跌５﹒９％，

涉及合約總值６１８億元，按月升５９﹒３％，按年下跌１１﹒１％。（ｃｌ）

