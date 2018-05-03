【夜期時段】即月期指最新３００８０點，升２４點，低水２３３點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００７６點，升２０點，低水

２３７點，最新報３００８０點，升２４點，低水２３３點，合約成交３６４８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９２９點，升１０點，低水８９點，最新報

１１９３２點，升１３點，低水８７點，合約成交７４４張。（ｊｎ）

