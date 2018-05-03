《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００７６點，升２０點，低水
２３７點，最新報３００８０點，升２４點，低水２３３點，合約成交３６４８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９２９點，升１０點，低水８９點，最新報
１１９３２點，升１３點，低水８７點，合約成交７４４張。（ｊｎ）
03/05/2018 18:33
【夜期時段】即月期指最新３００８０點，升２４點，低水２３３點
《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００７６點，升２０點，低水
２３７點，最新報３００８０點，升２４點，低水２３３點，合約成交３６４８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９２９點，升１０點，低水８９點，最新報
１１９３２點，升１３點，低水８７點，合約成交７４４張。（ｊｎ）
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