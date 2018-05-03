《經濟通通訊社３日專訊》威誠國際（０８１０７）明天（４日）創業板掛牌，於耀才交易
場暗盤收報０﹒２２８元，較招股價０﹒２２５元高１﹒３３％。每手１萬股，若不計手續費賺
３０元。（ｃｈ）
03/05/2018 18:51
【新股上市】威誠國際（８１０７）耀才暗盤收市升１﹒３％
《經濟通通訊社３日專訊》威誠國際（０８１０７）明天（４日）創業板掛牌，於耀才交易
場暗盤收報０﹒２２８元，較招股價０﹒２２５元高１﹒３３％。每手１萬股，若不計手續費賺
３０元。（ｃｈ）
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