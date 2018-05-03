【新股上市】平安好醫生暗盤收市升１２﹒５至１３﹒１％

《經濟通通訊社３日專訊》平安健康醫療科技（簡稱平安好醫生）（０１８３３）明日（４

日）掛牌，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收６１﹒６５元，較招股價５４﹒８元高出

１２﹒５％。每手１００股，若不計手續費，每手賺６８５元。

於輝立暗盤交易場，該股暗盤收報６１﹒９５元，高招股價１３﹒０５％，每手不計手續費

賺７１５元。

該股以招股價範圍（５０﹒８元至５４﹒８元）的上限定價。香港公開發售認購６８﹒０２

億股，相當超額認購約６５３倍。香港公開發售一手中籤率６０％，認購５０手才能穩中一手。

（ｃｈ）

