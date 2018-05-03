【地皮截標】港鐵油塘通風樓明截標，料收逾十標書估值達４５億元

《經濟通通訊社記者余萃雯３日報道》港鐵（０００６６）油塘通風樓物業發展項目明日下

午截止招收標書。項目能提供約５００個單位，預期落成年份為２０２５年。市場預期，地皮估

值介乎２９億至４５億元。

高力國際亞洲區估價及諮詢服務副常務董事張翹楚表示，雖然是次地皮並非位於核心商業地

區位置，但仍受啟德及安達臣道等東九龍地區地皮樓面呎價帶動。他相信，是次呎價能達１﹒２

萬元，地皮估值為３９億元。

張翹楚又提到，預料是次將收到超過１０份標書，並以本地發展商為主。而油塘作為新發展

區，他預計項目會發展為中小型單位為主。

有關項目位於油塘高超道旁，屬於純住宅項目，地段面積為４﹒３４萬平方呎，住宅樓面面

積上限為３２﹒５３萬平方呎，將興建在油塘通風樓之上，涉及現有鐵路設施的改動及重置工程

。預期落成年份為２０２５年。

項目早前接獲３６份發展意向書，為港鐵項目所收意向書第三高紀錄，遞交發展意向書的發

展商包括中國海外（００６８８）、新世界（０００１７）、五礦地產（００２３０）、雅居樂

（０３３８３）、泛海集團（００１２９）、會德豐（０００２０）、莊士機構

（００３６７）、碧桂園（０２００７）、南豐集團、華懋集團、爪哇控股（００２５１）、中

信泰富、英皇國際（００１６３）、遠東發展（０００３５）及帝國集團等。（ｋｙ）

