【峯搶手機】內會已預留一小時討論譴責許智峯動議

《經濟通通訊社３日專訊》新民黨主席葉劉淑儀早前去信來委會主席，要求在內會討論譴責

許智峯的動議，有關討論已納入內會明日的議程。

內會主席李慧琼指，有關議程在會議的最後一項，已預留一個小時的時間討論。被問到會否

擔心有民主派會就此事拉布，李慧琼承認有此可能性，希望議員可和平理性，不拉布地進行會議

。她又指，其中一個可能性是財委會完結後再開會，但是認為此做法不理想。（ｃｗ）

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