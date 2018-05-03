【香港政情】立法會通過撥款草案無修正案開支總目納入附表

《經濟通通訊社３日專訊》立法會繼續審議《２０１８年撥款條例草案》，至昨日（２日）

晚上表決第一個環節，將３８項無修正案的開支總目納入附表，結果以４３票贊成，１１票反對

通過。

跨黨派議員在第一個環節中，均發言批評政府在財政預算案中「估錯數」，數字更是有史以

來最大，令盈餘無法有效利用。議會陣線陳志全在發言初批評主席梁君彥給予議員的發言時間不

足，區諾軒亦指自己就總目中１２個部門準備了多個問題，但由於劃線令大部分議員只能發言一

次，以「急口令」方式發言以示不滿。（ｃｗ）（ｚｚ）

