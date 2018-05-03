【答問大會】林鄭：開徵新稅需有重大社會經濟目的，無意設數碼稅

《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。工業界吳永嘉問到政府會

否考慮將數碼經濟納入稅網，開徵數碼稅。林鄭月娥指，政府對稅制的看法十分清晰，若開徵新

稅需要有重大的社會經濟目的，而非為增加收入，暫無意開徵數碼稅。（ｃｗ）

