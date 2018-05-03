《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。會計界梁繼昌質疑教育局
對兩文三語的政策是否仍然存在。林鄭月娥指教育語言政策無變，有關爭議只是無風起浪，籲大
家勿用太懷疑的目光去看。
梁繼昌續指現時香港人的英文水平日漸下降，政府是否有長遠政策應對。林鄭月娥表示完全
同意梁所指，香港現時的英文水平確有改善空間，認為提升英語水平的方法是閱讀，會推廣大型
閱讀活動。（ｃｗ）（ｚｚ）
03/05/2018 11:42
【答問大會】林鄭：兩文三語政策無變，粵語爭議只是無風起浪
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。會計界梁繼昌質疑教育局
對兩文三語的政策是否仍然存在。林鄭月娥指教育語言政策無變，有關爭議只是無風起浪，籲大
家勿用太懷疑的目光去看。
梁繼昌續指現時香港人的英文水平日漸下降，政府是否有長遠政策應對。林鄭月娥表示完全
同意梁所指，香港現時的英文水平確有改善空間，認為提升英語水平的方法是閱讀，會推廣大型
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