【答問大會】林鄭：兩文三語政策無變，粵語爭議只是無風起浪

《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。會計界梁繼昌質疑教育局

對兩文三語的政策是否仍然存在。林鄭月娥指教育語言政策無變，有關爭議只是無風起浪，籲大

家勿用太懷疑的目光去看。

梁繼昌續指現時香港人的英文水平日漸下降，政府是否有長遠政策應對。林鄭月娥表示完全

同意梁所指，香港現時的英文水平確有改善空間，認為提升英語水平的方法是閱讀，會推廣大型

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