【答問大會】林鄭：會努力創造重啟政改和２３條立法的有利條件

《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。民主黨黃碧雲問及重啟政

改的問題，林鄭月娥回應指，政府在重啟政改的立場與《基本法》２３條立法相若，會迎難而上

，努力創造有利條件。她強調，現時不會說「放棄」，但也不能完全排除重啟政改。（ｃｗ）（

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