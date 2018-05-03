《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。民主黨黃碧雲問及重啟政
改的問題，林鄭月娥回應指，政府在重啟政改的立場與《基本法》２３條立法相若，會迎難而上
，努力創造有利條件。她強調，現時不會說「放棄」，但也不能完全排除重啟政改。（ｃｗ）（
ｚｚ）
03/05/2018 11:56
【答問大會】林鄭：會努力創造重啟政改和２３條立法的有利條件
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。民主黨黃碧雲問及重啟政
改的問題，林鄭月娥回應指，政府在重啟政改的立場與《基本法》２３條立法相若，會迎難而上
，努力創造有利條件。她強調，現時不會說「放棄」，但也不能完全排除重啟政改。（ｃｗ）（
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