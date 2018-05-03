【答問大會】林鄭望立法會支持成立大灣區辦公室

《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。商界廖長江關注政府如何

增強年輕人對大灣區的興趣，林鄭月娥回應指，有使用針對年輕人的方式宣傳，她希望立法會可

支持成立粵港澳大灣區辦公室。（ｃｗ）

