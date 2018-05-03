《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。民建聯李慧琼表示，現時
財政盈餘充足，希望政府可調低免審查生果金的年齡至６５歲。林鄭月娥指，現時無意就此作出
改變。她表示，現時香港的人口老化仍未踏入高峰期，故並非現時有多少盈餘的問題，而是資源
分配的問題。
李慧琼對林鄭的回應感失望，提出政府可否在儲備合理時開始考慮有關建議，但遭林鄭月娥
拒絕。（ｃｗ）
03/05/2018 12:05
【答問大會】林鄭：無意調低免審查生果金年齡至６５歲
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。民建聯李慧琼表示，現時
財政盈餘充足，希望政府可調低免審查生果金的年齡至６５歲。林鄭月娥指，現時無意就此作出
改變。她表示，現時香港的人口老化仍未踏入高峰期，故並非現時有多少盈餘的問題，而是資源
分配的問題。
李慧琼對林鄭的回應感失望，提出政府可否在儲備合理時開始考慮有關建議，但遭林鄭月娥
拒絕。（ｃｗ）
|板塊分析03/05/2018
油價續升 需求日增 油服股大翻身
|剖析天下03/05/2018
美債升破3厘的啟示
|剖析天下03/05/2018
美朝關係正常化
|國際動態03/05/2018
fb推約會功能 攻2億單身用戶
|生財有道02/05/2018
【五窮殺到】業界: 不見誘因港股5月會大跌 籲換馬消費股
|生財有道02/05/2018
【FOCUS】獅子行加入「搶錢」戰 現金VS磚頭或快分曉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰