【答問大會】林鄭：無意調低免審查生果金年齡至６５歲

《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。民建聯李慧琼表示，現時

財政盈餘充足，希望政府可調低免審查生果金的年齡至６５歲。林鄭月娥指，現時無意就此作出

改變。她表示，現時香港的人口老化仍未踏入高峰期，故並非現時有多少盈餘的問題，而是資源

分配的問題。

李慧琼對林鄭的回應感失望，提出政府可否在儲備合理時開始考慮有關建議，但遭林鄭月娥

拒絕。（ｃｗ）

