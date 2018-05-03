《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。財務委員會主席陳健波批
評，有部分政府官員回答議員提問的水平是答非所問，令議員不斷追問有關問題。林鄭月娥指，
有留意到財委會的工作進度有改善，而官員在回答問題的水平永遠都有改善空間，並指有議員的
問題同樣有離題萬丈的情況出現。她笑指，如果陳健波願意「親自操刀」，向政府官員分享如何
回答議員問題，政府當然歡迎，並可馬上安排。（ｃｗ）
03/05/2018 12:34
【答問大會】林鄭：官員答問題水平永遠都有改善空間
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。財務委員會主席陳健波批
評，有部分政府官員回答議員提問的水平是答非所問，令議員不斷追問有關問題。林鄭月娥指，
有留意到財委會的工作進度有改善，而官員在回答問題的水平永遠都有改善空間，並指有議員的
問題同樣有離題萬丈的情況出現。她笑指，如果陳健波願意「親自操刀」，向政府官員分享如何
回答議員問題，政府當然歡迎，並可馬上安排。（ｃｗ）
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