【答問大會】林鄭：官員答問題水平永遠都有改善空間

《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。財務委員會主席陳健波批

評，有部分政府官員回答議員提問的水平是答非所問，令議員不斷追問有關問題。林鄭月娥指，

有留意到財委會的工作進度有改善，而官員在回答問題的水平永遠都有改善空間，並指有議員的

問題同樣有離題萬丈的情況出現。她笑指，如果陳健波願意「親自操刀」，向政府官員分享如何

回答議員問題，政府當然歡迎，並可馬上安排。（ｃｗ）

