《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。教育界葉建源指，現時社
會對很多事情都很敏感，近日的母語爭議是顯示大家都存在擔心。他指，香港人願意學習其他語
言，但亦重視自己的母語，要求林鄭月娥正面回應政府是否有貶抑粵語地位。 林鄭月娥先直接
回應「無」，其後補充說「這一刻無」，稱世事會變，她無法作出「一生一世」的承諾，重申今
屆政府在兩文三語的教育政策上沒有改動。（ｃｗ）（ｚｚ）
03/05/2018 12:40
【答問大會】林鄭：無意貶抑粵語，但世事會變
《經濟通通訊社３日專訊》行政長官林鄭月娥出席立法會答問會。教育界葉建源指，現時社
會對很多事情都很敏感，近日的母語爭議是顯示大家都存在擔心。他指，香港人願意學習其他語
言，但亦重視自己的母語，要求林鄭月娥正面回應政府是否有貶抑粵語地位。 林鄭月娥先直接
回應「無」，其後補充說「這一刻無」，稱世事會變，她無法作出「一生一世」的承諾，重申今
屆政府在兩文三語的教育政策上沒有改動。（ｃｗ）（ｚｚ）
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