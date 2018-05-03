【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價貶６２點子，報６﹒３７３２

《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６．３７３２，較
上個交易日貶６２點子，上個交易日報６﹒３６７０。
人民銀行２日公布，人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）二期全面投產，系統運行時間將實現
對全球各時區金融市場的全覆蓋，滿足廣大用戶的人民幣業務需求，為人民幣國際化鋪好了一條
「高速公路」。與之配合的是，銀行間貨幣市場首度開通夜盤交易，打破原有的境內外業務「時
差」。５月１日起，ＣＩＰＳ直接參與者可在夜盤的１２個小時內自由拆入資金，注入ＣＩＰＳ
賬戶，實現流動性頭寸管理。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６．３７３２ ＋ ６２．００
１歐元╱人民幣 ７．６１４９ － １２５．００
１００日圓╱人民幣 ５．８０２５ ＋ １０８．００
１港元╱人民幣 ０．８１２０ ＋ ８．４０
１英鎊╱人民幣 ８．６４７４ － ９２．００
１澳元╱人民幣 ４．７７２２ ＋ １１７．００
１紐元╱人民幣 ４．４５８３ ＋ ５８．００
１新加坡╱人民幣 ４．７６７５ ＋ １８．００
１瑞郎╱人民幣 ６．３７６４ － ６９．００
１加元╱人民幣 ４．９４６４ － ５２．００
１人民幣╱林吉特 ０．６１７５ ＋ ７．３０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０．０３９２ ＋ ６４９．００
１人民幣╱南非蘭特 １．９９３８ ＋ ３１．００
１人民幣╱韓元 １６９．１２００ ＋ ３１．００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｃｔ）