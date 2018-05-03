【聚焦人幣】人幣兌一美元中間價貶６２點子，報６﹒３７３２

《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６．３７３２，較

上個交易日貶６２點子，上個交易日報６﹒３６７０。

人民銀行２日公布，人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）二期全面投產，系統運行時間將實現

對全球各時區金融市場的全覆蓋，滿足廣大用戶的人民幣業務需求，為人民幣國際化鋪好了一條

「高速公路」。與之配合的是，銀行間貨幣市場首度開通夜盤交易，打破原有的境內外業務「時

差」。５月１日起，ＣＩＰＳ直接參與者可在夜盤的１２個小時內自由拆入資金，注入ＣＩＰＳ

賬戶，實現流動性頭寸管理。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．３７３２ ＋ ６２．００

１歐元╱人民幣 ７．６１４９ － １２５．００

１００日圓╱人民幣 ５．８０２５ ＋ １０８．００

１港元╱人民幣 ０．８１２０ ＋ ８．４０

１英鎊╱人民幣 ８．６４７４ － ９２．００

１澳元╱人民幣 ４．７７２２ ＋ １１７．００

１紐元╱人民幣 ４．４５８３ ＋ ５８．００

１新加坡╱人民幣 ４．７６７５ ＋ １８．００

１瑞郎╱人民幣 ６．３７６４ － ６９．００

１加元╱人民幣 ４．９４６４ － ５２．００

１人民幣╱林吉特 ０．６１７５ ＋ ７．３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０．０３９２ ＋ ６４９．００

１人民幣╱南非蘭特 １．９９３８ ＋ ３１．００

１人民幣╱韓元 １６９．１２００ ＋ ３１．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｃｔ）

