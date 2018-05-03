【駐京專電】中證監就規範券商第三方開戶交易徵求意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中國證監會近日小範圍向證券公司徵求意見

，主要就規範證券公司借助第三方平台開展網上開戶交易及相關活動進行指導，意見就當前券商

利用互聯網開戶、交易、宣傳等過程中存在的問題給予規範，堵死個別證券公司「打擦邊球」，

為謀求短期內客戶數量和交易活躍度的快速增加，而忽視了新型信息技術固有風險的行為。

最主要的內容就是明確了證券公司不得借助銀行、信託公司、保險公司提供的技術服務開展

網上證券業務，明確了證券公司借助第三方平台開展網上證券業務，應當恪守的禁止性規定，包

括了五方面內容：

第一、證券公司不得為第三方機構非法開展網上證券業務提供任何便利，包括但不限於為其

提供交易下單的通道，將網上證券業務交由第三方機構運行，向第三方機構讓渡承載網上證券業

務相關信息系統模板的管理權，允許第三方機構違規更改網上證券業務相關信息系統模塊的參數

及其配置信息等。

第二、證券公司是開展業務宣傳的責任主體，不得進行誇大、不實、誤導性宣傳，不得在展

業過程匯總直接或通過第三方機構等變相向投資者返還傭金、贈送禮品或者輸送其他不當利益；

第三方機構不得以自身名義從事任何與網上證券業務相關的宣傳推介活動。

第三、證券公司不得直接或間接向第三方機構支付與開戶、交易等業務指標掛勾的費用，不

得採取「開戶比賽」「交易比賽」等方式誘導投資者進行網上開戶、交易及相關活動。

第四、證券公司不得向第三方機構提供證券業務相關客戶信息及經營數據，不得為第三方機

構接收、轉發、截取、存儲客戶交易指令等證券公司向客戶提供服務過程中產生的客戶信息及經

營數據提供便利。

第五、證券公司不得違規通過互聯網開通融資融券、創業板（首次開通）、新三板、分級基

金、期權交易等複雜交易權限。

