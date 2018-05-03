《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家主席習近平２日在北京大學考察時說，
創新是引領發展的第一動力，是國家綜合國力和核心競爭力的最關鍵因素。重大科技創新成果是
國之重器、國之利器，必須牢牢掌握在自己手上，必須依靠自力更生、自主創新。在這個問題上
一定要保持清醒。要繼續深化科技體制改革，把人、財、物更多向科技創新一線傾斜。要努力在
關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新上取得更大突破，搶佔科技創新
制高點。
03/05/2018 08:58
【駐京專電】習近平：重大科技創新成果必須牢牢掌握在自己手上
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國家主席習近平２日在北京大學考察時說，
創新是引領發展的第一動力，是國家綜合國力和核心競爭力的最關鍵因素。重大科技創新成果是
國之重器、國之利器，必須牢牢掌握在自己手上，必須依靠自力更生、自主創新。在這個問題上
一定要保持清醒。要繼續深化科技體制改革，把人、財、物更多向科技創新一線傾斜。要努力在
關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新上取得更大突破，搶佔科技創新
制高點。
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