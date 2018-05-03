【擴大開放】人行接受外資機構支付業務許可申請並受理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》人民銀行收到外資機構支付業務許可申請。

益博睿徵信（北京）有限公司已於２日向人行營業管理部遞交在中國境內開展企業徵信業務的備

案申請。人行已正式受理其申請，並將依法辦理備案。益博睿徵信是英國徵信跨國集團益博睿在

中國境內設立的子公司。

此外，人行亦收到匯率解決方案公司Ｗｏｒｌｄ Ｆｉｒｓｔ來函，申請在中國進行支付業

務。

人行受理相關申請標誌著中國金融對外開放又邁出新步伐。

