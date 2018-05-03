《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》據中國證監會官網顯示，瑞士銀行成為首家
在內地申請控股證券公司的外資機構。瑞銀證券「股權變更」的申請，狀態顯示「已獲受理」。
該申請事項為瑞士銀行有限公司（ＵＢＳ）擬將持有的瑞銀證券有限責任公司的股權比例從
２４﹒９９％增至５１％，實現對瑞銀證券的絕對控股。有關申請已獲中證監受理，進入審批程
序。
03/05/2018 08:52
【擴大開放】瑞士銀行申請控股瑞銀證券，中證監受理
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》據中國證監會官網顯示，瑞士銀行成為首家
在內地申請控股證券公司的外資機構。瑞銀證券「股權變更」的申請，狀態顯示「已獲受理」。
該申請事項為瑞士銀行有限公司（ＵＢＳ）擬將持有的瑞銀證券有限責任公司的股權比例從
２４﹒９９％增至５１％，實現對瑞銀證券的絕對控股。有關申請已獲中證監受理，進入審批程
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