【擴大開放】瑞士銀行申請控股瑞銀證券，中證監受理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》據中國證監會官網顯示，瑞士銀行成為首家

在內地申請控股證券公司的外資機構。瑞銀證券「股權變更」的申請，狀態顯示「已獲受理」。

該申請事項為瑞士銀行有限公司（ＵＢＳ）擬將持有的瑞銀證券有限責任公司的股權比例從

２４﹒９９％增至５１％，實現對瑞銀證券的絕對控股。有關申請已獲中證監受理，進入審批程

序。

