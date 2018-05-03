【駐京專電】人行與尼日利亞央行簽１５０億人幣雙邊本幣互換協議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中國人民銀行與尼日利亞央行在北京簽署了

中尼（日利亞）雙邊本幣互換協議，協議規模為１５０億元人民幣╱７２００億奈拉，協議有效

期三年，經雙方同意可以展期。

人行稱，協議旨在促進雙邊貿易和直接投資，以及維護兩國金融市場穩定。

