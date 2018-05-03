【貿易開戰】美國貿易代表團今抵北京，將於釣魚台會見中國官員

《經濟通通訊社３日專訊》美國駐中國大使館表示，美國高級別貿易代表團今日上午抵達北

京，並計劃於周五傍晚離京。據悉，代表團將在釣魚台會見中國官員，然後進行晚宴。

美國使館稱，由美國財政部長努欽率領的代表團將於今明兩日與中國官員會面並展開磋商。

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