【小米上市】傳小米ＩＰＯ擬籌資１００億美元，最新估值千億美元

《經濟通通訊社３日專訊》內地媒體引述接近小米ＩＰＯ投行人士表示，小米香港ＩＰＯ計

劃籌資１００億美元，最新估值為１０００億美元。這個估值並非最終數字，將會根據需求調整

。

小米聯席承銷商為中信里昂證券、高盛、摩根士丹利。有報道指，投行和投資人對小米估值

普遍介乎８００億美元－９００億美元。

小米集團向港交所提交ＩＰＯ申請文件，招股書顯示，小米２０１７年收入為

１１４６﹒２５億元人民幣，同比增長６７﹒５％；然而年度虧損４３８﹒２６億元人民幣，而

上年為盈利５﹒５３億元人民幣。（ｂｉ）

