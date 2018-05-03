《經濟通通訊社３日專訊》內地媒體引述接近小米ＩＰＯ投行人士表示，小米香港ＩＰＯ計
劃籌資１００億美元，最新估值為１０００億美元。這個估值並非最終數字，將會根據需求調整
。
小米聯席承銷商為中信里昂證券、高盛、摩根士丹利。有報道指，投行和投資人對小米估值
普遍介乎８００億美元－９００億美元。
小米集團向港交所提交ＩＰＯ申請文件，招股書顯示，小米２０１７年收入為
１１４６﹒２５億元人民幣，同比增長６７﹒５％；然而年度虧損４３８﹒２６億元人民幣，而
上年為盈利５﹒５３億元人民幣。（ｂｉ）
03/05/2018 13:29
【小米上市】傳小米ＩＰＯ擬籌資１００億美元，最新估值千億美元
《經濟通通訊社３日專訊》內地媒體引述接近小米ＩＰＯ投行人士表示，小米香港ＩＰＯ計
劃籌資１００億美元，最新估值為１０００億美元。這個估值並非最終數字，將會根據需求調整
。
小米聯席承銷商為中信里昂證券、高盛、摩根士丹利。有報道指，投行和投資人對小米估值
普遍介乎８００億美元－９００億美元。
小米集團向港交所提交ＩＰＯ申請文件，招股書顯示，小米２０１７年收入為
１１４６﹒２５億元人民幣，同比增長６７﹒５％；然而年度虧損４３８﹒２６億元人民幣，而
上年為盈利５﹒５３億元人民幣。（ｂｉ）
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