【聚焦人幣】消息指中日考慮重啓雙邊貨幣互換安排

《經濟通通訊社３日專訊》據外電引述消息指，國務院總理李克强和日本首相安倍晋三可能

在５月９日於東京會晤期間，同意制定新的雙邊貨幣互換安排，規模大約３萬億日圓。

如果達成協議，人行和日本央行將開始協商細節。李克强和安倍晋三也可能同意建立一個框

架，允許日本金融機構投資中國股票和人民幣債券。（ｌｃ）

