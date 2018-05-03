【貿易開戰】標普及千名經濟學家警告美國：貿易戰只會自傷

《經濟通通訊社３日專訊》標普全球評級公司昨日發表報告稱，若美國總統特朗普政府對華

發起貿易戰，美國企業將是最大的輸家。

另外，包括諾貝爾經濟學獎得主和前美國總統顧問在內的超過１１００名美國經濟學家亦向

特朗普致信，表達對美國高關稅政策的擔憂。聯名信稱，提高保護性關稅是一個錯誤。這將導致

商品價格上漲，國內消費者將為此埋單，傷害美國公民。（ｌｃ）

