【國務會議】李克強：將企業開辦和工程項目審批時間壓減一半以上

《經濟通通訊社３日專訊》國務院總理李克強５月２日主持召開國務院常務會議，採取措施

將企業開辦時間和工程建設項目審批時間壓減一半以上，進一步優化營商環境；會議並通過《人

力資源市場暫行條例（草案）》。

會議確定，進一步簡化企業從設立到具備一般性經營條件的辦理環節。一是推行企業登記全

程電子化，除特別規定外對企業名稱不再實行預先核准。二是將公章刻制備案納入「多證合一」

事項，申請人可自選公章制作單位。三是對已領取加載統一社會信用代碼營業執照的企業不再單

獨進行稅務登記、不再單獨核發社保登記證，壓縮發票申領和參保登記時間。今年各直轄市、計

劃單列市、副省級城市和省會城市要將企業開辦時間壓縮一半以上，由目前平均２０多個工作日

減至８﹒５個工作日，其他地方也要積極壓減企業開辦時間，明年上半年在全國實現上述目標。



＊京滬等１６地取消施工合同、建築節能設計審查備案等事項＊



會議同時確定，在北京、天津、上海、重慶、瀋陽、大連、南京、廈門、武漢、廣州、深圳

、成都、貴陽、渭南、延安和浙江省等１６個地區開展試點，改革精簡房屋建築、城市基礎設施

等工程建設項目審批全過程和所有類型審批事項，推動流程優化和標準化。具體內容：一是精簡

審批。取消施工合同、建築節能設計審查備案等事項，將消防、人防等設計並入施工圖設計文件

審查。環境影響、節能等評價不再作為項目審批或核准條件，由政府統一組織區域評估。二是分

類管理。簡化社會投資的中小型工程建設項目審批。對社會投資的房屋建築工程，建設單位可自

主決定發包方式。三是壓縮流程。推行聯合勘驗、測繪、審圖等，規劃、國土、市政公用等單位

限時聯合驗收。實行「一張藍圖」明確項目建設條件、「一個系統」受理審批督辦、「一個窗口

」提供綜合服務、「一張表單」整合申報材料、「一套機制」規範審批運行。今年在試點地區實

現工程建設項目審批時間壓縮一半以上，由目前平均２００多個工作日減至１２０個工作日，明

年上半年在全國實現這一目標，推動政府職能轉向減審批、強監管、優服務，促進市場公平競爭

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