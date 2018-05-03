【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶６２點子，報６﹒３６６４

《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６．３７３２，較上個交易日貶６２

點子，為至１月底以來最低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開６２點子，報６﹒３６６４，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３６０２。（ｃｔ）

