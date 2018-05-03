【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升７０點子，報６﹒３５３２

《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３５３２，較

上個交易日４時３０分收盤價升７０點子。全日在６﹒３４６３至６﹒３７０５之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２５２點子，報６﹒３４９５。

今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３７３２，較上個交易日貶６２點子。（ｂｉ）

