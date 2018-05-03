《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３５３２，較
上個交易日４時３０分收盤價升７０點子。全日在６﹒３４６３至６﹒３７０５之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２５２點子，報６﹒３４９５。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３７３２，較上個交易日貶６２點子。（ｂｉ）
03/05/2018 18:12
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升７０點子，報６﹒３５３２
《經濟通通訊社３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３５３２，較
上個交易日４時３０分收盤價升７０點子。全日在６﹒３４６３至６﹒３７０５之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２５２點子，報６﹒３４９５。
今日人民幣兌一美元中間價報報６﹒３７３２，較上個交易日貶６２點子。（ｂｉ）
|FOCUS03/05/2018
【FOCUS】中美鷹派大鬥法不利談判 北京布局長期作戰
|板塊分析03/05/2018
油價續升 需求日增 油服股大翻身
|剖析天下03/05/2018
美債升破3厘的啟示
|剖析天下03/05/2018
美朝關係正常化
|國際動態03/05/2018
fb推約會功能 攻2億單身用戶
|生財有道02/05/2018
【五窮殺到】業界: 不見誘因港股5月會大跌 籲換馬消費股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰