【小米上市】交銀洪灝：小米估值太高，市場難以消化

《經濟通通訊社３日專訊》有投行人士透露，此次小米上市估值或達７００億美元。交銀國

際董事總經理兼研究部主管洪灝對騰訊《一線》表示，這個估值太高了，高過很多同類型的公司

。他舉例稱，同類型的蘋果公司估值也才１３倍左右。

洪灝認為，當下宏觀流動性緊縮的情況下，對於小米這種巨型的ＩＰＯ，可能市場很難消化

。（ｂｉ）

