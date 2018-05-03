《經濟通通訊社３日專訊》有投行人士透露，此次小米上市估值或達７００億美元。交銀國
際董事總經理兼研究部主管洪灝對騰訊《一線》表示，這個估值太高了，高過很多同類型的公司
。他舉例稱，同類型的蘋果公司估值也才１３倍左右。
洪灝認為，當下宏觀流動性緊縮的情況下，對於小米這種巨型的ＩＰＯ，可能市場很難消化
。（ｂｉ）
03/05/2018 14:41
【小米上市】交銀洪灝：小米估值太高，市場難以消化
《經濟通通訊社３日專訊》有投行人士透露，此次小米上市估值或達７００億美元。交銀國
際董事總經理兼研究部主管洪灝對騰訊《一線》表示，這個估值太高了，高過很多同類型的公司
。他舉例稱，同類型的蘋果公司估值也才１３倍左右。
洪灝認為，當下宏觀流動性緊縮的情況下，對於小米這種巨型的ＩＰＯ，可能市場很難消化
。（ｂｉ）
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