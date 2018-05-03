【貿易開戰】傳中國要求內媒除官方通報外，不得報道中美貿易談判

《經濟通通訊社３日專訊》據外電引述知情人士表示，中國最大的一些新聞媒體已接獲命令

，除官方新聞稿外，不得對中美兩國在北京舉行的貿易談判做任何報道。

知情人士稱，中宣部已告知新聞網站嚴格使用《新華社》發布的通稿，不得進行額外解讀。

中宣部暫未作出回應。

美國政府經濟事務官員在財長努欽和商務部長羅斯的帶領下抵達北京，他們計劃與中國相關

部門舉行會議，解決引發雙方相繼出台關稅舉措的貿易爭端。（ｂｉ）（ｚｚ）

