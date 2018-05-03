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03/05/2018 12:04

【ＦＯＣＵＳ】中美鷹派大鬥法不利談判，北京布局長期作戰


　　【ＦＯＣＵＳ】雲集侵侵頂級智囊的美國貿易代表團上午抵達北京，與有習近平首席經濟智
囊之稱的中央政治局委員劉鶴領銜的中方開啟貿易談判。談判前夕，中美鷹派架式更盛，美方重
量級人物、貿易顧問納瓦羅揚言，談判「ｔａｋｅ　ｐｌａｃｅ　ｉｎ　Ｂｅｉｊｉｎｇ」，但
決定權「ｔａｋｅ　ｐｌａｃｅ　ｉｎ　Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ」；中國高級官員則指，中國不
會屈服於美國的「威脅」。在此氣氛下，市場必須ｈｏｐｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｂｅｓｔ
ａｎｄ　ｐｒｅｐａｒｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｗｏｒｓｔ。

＊侵侵將貿易戰比作北韓問題＊

　　貿易戰談判前景不明，加上擔憂聯儲局或允許通脹達至逾２％的較熱水平，港股今早跟隨尾
盤重挫的美股低開１％，最多跌逾６００點，逼近３００００點關口。
　　特朗普在代表團啟程前發表推特稱，「大量貿易爭端理應在數年前得到解決，而非現在，此
相當程度和北韓問題類似……但爭端即將塵埃落定，美國潛力無限（Ｇｒｅａｔ
ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｆｏｒ　ＵＳＡ！）」
　　或許是為繼續向中國施壓，五角大樓據報最新下令基地零售店停止銷售華為、中興手機，因
其構成間諜威脅。　　　
　　美國自挑起貿易戰至今不斷「撩交打」，白宮由上至下亦似乎充滿自認上風的志在必得感，
內地鷹派的《環球時報》今日社評對此就指，美方常常把打貿易戰的主動性視為其優勢的表現，
但中國理性和意志的展現大概是華盛頓之前沒有見到過的。該報警告，也許為達成最終的妥協，
雙方還需付出更高的成本。

＊獨特政治體制，擁企硬底氣＊

　　無獨有偶，人民幣兌美元中間價續刷新逾３個月新低，儘管瑞銀指，不認為人民幣走軟是中
國刻意在中美談判階段採取的「先發制人」的舉措，但匯豐最新下調在岸人民幣兌美元年底目標
價從６﹒２０至６﹒４０。
　　中國３月自美國進口大豆同比大減２７％之際，農業大省吉林周三下發通知，將擴大全省大
豆種植面積作為當前農業生產的首要政治任務。加上習近平近日接連表態要掌握重大核心技術，
中國明顯已因應貿易戰做好長期應戰準備。
　　中國企硬拒絕以核心利益交換的底氣，或可從中國官員的話一探玄機，其指，「中國獨特的
政治體制和中央化的領導體系，倘若貿易戰爆發，中國的承受力會更強。」美國下一次總統選舉
將於２０２０年１１月舉行，理論上看，美國政治體制留給特朗普的討價還價時間只剩兩年多。

＊若達短期交易，已謝天謝地＊

　　位於華盛頓的智庫Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ預期，
談判最好的結果是中美國達成短期交易，包括中國提供更多關於開放汽車業計劃的細節，並「可
信地」承諾每年額外購買５００億美元美國商品。
　　不過，坊間普遍認為，提倡「美國優先」的特朗普不會輕易善罷甘休，此令美國愈來愈多的
經濟學家擔心１９３０年大蕭條陰影重現。包括諾貝爾獎獲得者Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｔｈａｌｅｒ
等在內的逾１１００多位經濟學家已聯名致信「狂人」，警告高關稅政策恐令大蕭條重演。
　　經濟學家會否一語成讖？中美貿易戰如何收尾？可能唯有時間能給出答案。
《經濟通通訊社　俞瑾》

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