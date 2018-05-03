《經濟通通訊社３日專訊》中國外交部發言人華春瑩表示，中方歡迎美國總統特使、財政部
長姆努欽率團來華就中美經貿問題進行磋商。
至於中方對此次磋商成果的期待，她表示：談，我們是歡迎的，但這必須是基於平等和相互
尊重基礎上的磋商，結果應該是互利共贏的。讓我們等等看。（ｂｉ）
03/05/2018 19:11
【貿易開戰】外交部談中美經貿磋商：結果應該互利共贏
《經濟通通訊社３日專訊》中國外交部發言人華春瑩表示，中方歡迎美國總統特使、財政部
長姆努欽率團來華就中美經貿問題進行磋商。
至於中方對此次磋商成果的期待，她表示：談，我們是歡迎的，但這必須是基於平等和相互
尊重基礎上的磋商，結果應該是互利共贏的。讓我們等等看。（ｂｉ）
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