【貿易開戰】外交部談中美經貿磋商：結果應該互利共贏

《經濟通通訊社３日專訊》中國外交部發言人華春瑩表示，中方歡迎美國總統特使、財政部

長姆努欽率團來華就中美經貿問題進行磋商。

至於中方對此次磋商成果的期待，她表示：談，我們是歡迎的，但這必須是基於平等和相互

尊重基礎上的磋商，結果應該是互利共贏的。讓我們等等看。（ｂｉ）

