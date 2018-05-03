《經濟通通訊社３日專訊》匯豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５％的
水平。匯豐對上一次於２００８年１１月１０日調整最優惠利率，當時減息２５點子。
匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將維持不變於０﹒００１％水平。（ｃｙ）
03/05/2018 16:34
【按兵不動】匯豐銀行維持最優惠利率５％不變
《經濟通通訊社３日專訊》匯豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前５％的
水平。匯豐對上一次於２００８年１１月１０日調整最優惠利率，當時減息２５點子。
匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將維持不變於０﹒００１％水平。（ｃｙ）
|FOCUS03/05/2018
【FOCUS】中美鷹派大鬥法不利談判 北京布局長期作戰
|板塊分析03/05/2018
油價續升 需求日增 油服股大翻身
|剖析天下03/05/2018
美債升破3厘的啟示
|剖析天下03/05/2018
美朝關係正常化
|國際動態03/05/2018
fb推約會功能 攻2億單身用戶
|生財有道02/05/2018
【五窮殺到】業界: 不見誘因港股5月會大跌 籲換馬消費股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰