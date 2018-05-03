【新股上市】平安好醫生輝立暗盤新報６２元，高上市價逾１３％

《經濟通通訊社３日專訊》平安好醫生（０１８３３）輝立暗盤交易場最新報６２元，比上

市價５４﹒８元高出１３﹒１％，每手盈利不計交易費用為７２０元。該股在輝立交易場暗盤開

報６０元，暫為最低價，盤中一度高見６６﹒５元。

該股在耀才暗盤交易市場最新報６１﹒４元，比上市價高出１２﹒０％，盤中在６０元至

６８元之間上落。

該股明天（４日）在主板掛牌。（ｅｃ）

