《經濟通通訊社３日專訊》平安好醫生（０１８３３）輝立暗盤交易場最新報６２元，比上
市價５４﹒８元高出１３﹒１％，每手盈利不計交易費用為７２０元。該股在輝立交易場暗盤開
報６０元，暫為最低價，盤中一度高見６６﹒５元。
該股在耀才暗盤交易市場最新報６１﹒４元，比上市價高出１２﹒０％，盤中在６０元至
６８元之間上落。
該股明天（４日）在主板掛牌。（ｅｃ）
03/05/2018 16:42
【新股上市】平安好醫生輝立暗盤新報６２元，高上市價逾１３％
《經濟通通訊社３日專訊》平安好醫生（０１８３３）輝立暗盤交易場最新報６２元，比上
市價５４﹒８元高出１３﹒１％，每手盈利不計交易費用為７２０元。該股在輝立交易場暗盤開
報６０元，暫為最低價，盤中一度高見６６﹒５元。
該股在耀才暗盤交易市場最新報６１﹒４元，比上市價高出１２﹒０％，盤中在６０元至
６８元之間上落。
該股明天（４日）在主板掛牌。（ｅｃ）
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