【新股上市】威誠國際暗盤現報０﹒２２５元，持平上市價

《經濟通通訊社３日專訊》威誠國際（０８１０７）明天（３日）創業板掛牌，耀才交易場

暗盤現報０﹒２２５元，持平上市價。

威誠國際，每股定價為０﹒２２５元，為招股價範圍（０﹒２元至０﹒２４元）之中間偏上

水平，集資淨額為３２２０萬元。公開發售超購３１﹒１倍，經過重新分配後，公開發售的股份

最終由１０％增至３０％。認購一手１００００股之投資者，中籤率為８０％，認購１０手穩中

一手。（ｅｃ）

