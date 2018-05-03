【ＩＰＯ反應】威誠（８１０７）超購約３１倍，一手中籤率８０％

《經濟通通訊社３日專訊》威誠國際（０８１０７）公布招股結果，每股定價為０﹒２２５

元，為招股價範圍（０﹒２元至０﹒２４元）之中間偏上水平，集資淨額為３２２０萬元。公開

發售超購３１﹒１倍，經過重新分配後，公開發售的股份最終由１０％增至３０％。認購一手

１００００股之投資者，中籤率為８０％，認購１０手穩中一手。認購２５００萬股的「頭錘飛

」有５張，中籤率為１﹒２％。配售項下初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。

該股將於明日（４日）掛牌。（ｅｃ）

