《經濟通通訊社３日專訊》裕興科技（０８００５）預期截至今年３月底止第一季度公司擁
有人應佔虧損約４０００萬元，較去年同期顯著增加；惟期內收益及毛利較去年同期錄得增長。
該公司解釋，虧損增加主要是可換股債券錄得攤銷利息開支約３３３０萬元，而上年同期沒有相
關開支。
該公司將於５月中公布業績。（ｅｃ）
03/05/2018 10:12
【企業盈警】裕興（０８００５）料首季虧損大增至約４０００萬元
《經濟通通訊社３日專訊》裕興科技（０８００５）預期截至今年３月底止第一季度公司擁
有人應佔虧損約４０００萬元，較去年同期顯著增加；惟期內收益及毛利較去年同期錄得增長。
該公司解釋，虧損增加主要是可換股債券錄得攤銷利息開支約３３３０萬元，而上年同期沒有相
關開支。
該公司將於５月中公布業績。（ｅｃ）
|國際動態03/05/2018
fb推約會功能 攻2億單身用戶
|生財有道02/05/2018
【五窮殺到】業界: 不見誘因港股5月會大跌 籲換馬消費股
|生財有道02/05/2018
【FOCUS】獅子行加入「搶錢」戰 現金VS磚頭或快分曉
|國際動態02/05/2018
與fb鬧分歧 Whatsapp創辦人離職
|生財有道30/04/2018
【月結－先苦後甜】港股波動4月份累漲715點 5月料先跌後升
|中國故事30/04/2018
【FOCUS】台灣「補刀」中興試水溫 「火藥桶」形勢添詭譎
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰