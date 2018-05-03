【企業盈警】裕興（０８００５）料首季虧損大增至約４０００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》裕興科技（０８００５）預期截至今年３月底止第一季度公司擁

有人應佔虧損約４０００萬元，較去年同期顯著增加；惟期內收益及毛利較去年同期錄得增長。

該公司解釋，虧損增加主要是可換股債券錄得攤銷利息開支約３３３０萬元，而上年同期沒有相

關開支。

該公司將於５月中公布業績。（ｅｃ）

