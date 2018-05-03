【企業盈警】奧栢（０８１４８）料季度虧損大減

《經濟通通訊社３日專訊》奧栢（０８１４８）料截至今年３月底止季度虧損大減，主要由

於就收購Ｆｉｒｓｔ Ｓｕｒｐｌｕｓ集團６０％股權確認有關業務合併應付代價之估計公平值

變動，較去年同期減少約１４６萬元；及與去年同期比較，並無就收購Ｆｉｒｓｔ

Ｓｕｒｐｌｕｓ集團確認業務合併或然代價資產之公平值變動約１４９萬元。另一方面，行政開

支較去年同期減少。

該公司將於下周三（９日）公布業績。（ｅｃ）

