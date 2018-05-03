《經濟通通訊社３日專訊》奧栢（０８１４８）料截至今年３月底止季度虧損大減，主要由
於就收購Ｆｉｒｓｔ Ｓｕｒｐｌｕｓ集團６０％股權確認有關業務合併應付代價之估計公平值
變動，較去年同期減少約１４６萬元；及與去年同期比較，並無就收購Ｆｉｒｓｔ
Ｓｕｒｐｌｕｓ集團確認業務合併或然代價資產之公平值變動約１４９萬元。另一方面，行政開
支較去年同期減少。
該公司將於下周三（９日）公布業績。（ｅｃ）
03/05/2018 10:07
【企業盈警】奧栢（０８１４８）料季度虧損大減
《經濟通通訊社３日專訊》奧栢（０８１４８）料截至今年３月底止季度虧損大減，主要由
於就收購Ｆｉｒｓｔ Ｓｕｒｐｌｕｓ集團６０％股權確認有關業務合併應付代價之估計公平值
變動，較去年同期減少約１４６萬元；及與去年同期比較，並無就收購Ｆｉｒｓｔ
Ｓｕｒｐｌｕｓ集團確認業務合併或然代價資產之公平值變動約１４９萬元。另一方面，行政開
支較去年同期減少。
該公司將於下周三（９日）公布業績。（ｅｃ）
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