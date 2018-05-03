【企業盈警】永耀（０８０２２）料首季虧損最少１０００萬元

《經濟通通訊社３日專訊》永耀（０８０２２）預 期截至今年３月底止首季虧損不少於

１０００萬元，而去年同期則虧損約１５００萬元。季度虧損主要原因是融資成本維持約５００

萬元，而員工成本（包括董事酬金）維持約３００萬元。

季績將下周三（９日）刊發。（ｅｃ）

