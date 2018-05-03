《經濟通通訊社３日專訊》小米集團已向港交所提交ＩＰＯ申請，並上載初步招股文件，中
信里昂證券、高盛和摩根士丹利擔任聯席保薦人。據市場預期，小米估值高達１０００億美元，
集資額最少１００億美元，將是２０１４年來全球最大ＩＰＯ。
小米２０１７年收入為１１４６﹒２５億元人民幣，上升６７﹒５％；然而年度虧損
４３８﹒２６億元人民幣，而上年為盈利５﹒５３億元人民幣。（ｅｃ）
03/05/2018 09:15
【小米上市】小米申請香港上市，將是２０１４年來全球最大ＩＰＯ
《經濟通通訊社３日專訊》小米集團已向港交所提交ＩＰＯ申請，並上載初步招股文件，中
信里昂證券、高盛和摩根士丹利擔任聯席保薦人。據市場預期，小米估值高達１０００億美元，
集資額最少１００億美元，將是２０１４年來全球最大ＩＰＯ。
小米２０１７年收入為１１４６﹒２５億元人民幣，上升６７﹒５％；然而年度虧損
４３８﹒２６億元人民幣，而上年為盈利５﹒５３億元人民幣。（ｅｃ）
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