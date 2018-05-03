【北水炒Ｄ乜】額度擴容惟北水僅流入１﹒５億，１２億北水沽平保

《經濟通通訊社３日專訊》周三為互聯互通額度擴大至４倍的首個交易日，南下投資港股的

港股通每日額度從１０５億元人民幣調整為４２０億元人民幣。北水在勞動節假期後首個交易日

未有太大動作，全日淨流入僅得１﹒４７億人民幣。周三北水流入最多個股為吉利、騰訊、友邦

、中軟國際；沽盤最多為平保，中國生物製藥。

周三主板成交成交１０４３﹒３３億元，重上千億；港股通成交額１４９﹒９６億，佔主板

成交１４﹒３７％。

恆指收報３０７２３﹒８８點，跌８４﹒５７點或跌０﹒２７％，穿５０天線，但守穩

１００天線。



＊平安好醫生即將上市，逾１２億北水重手沽平保＊



由平保（０２３１８）分拆的平安好醫生（０１８３３）將於周五（４日）上市，該股招股

價介乎５０﹒８元至５４﹒８元，此前已傳出將以上限定價。平保周三隨大市向下，全日跌

１﹒１％，收報７６﹒７元，北水突然大手沽出１２﹒１６億，為全日最多北水沽盤個股。相反

外資保險股友邦（０１２９９）卻獲北水吸納，全日淨流入１﹒９２億，惟股價仍跌１﹒４１％

。



＊騰訊企穩獲逾４億北水吸納，北水低吸吉利逆市升＊



納指日前升近１％，本港科網股亦受追捧，騰訊（００７００）收升０﹒６１％報

３９３﹒４０元，北水買入４﹒４６億；中軟國際（００３５４）急漲６﹒０２％，北水買

６１５５萬；金蝶國際（００２６８）升４﹒４２％，北水買４０３５萬。

車股近期低迷，但吉利（００１７５）周三突獲北水流入５﹒６７億，全日逆市升３﹒１％

，為全日最多北水流入個股。

另外藥股有異動，中國生物製藥（０１１７７）遭北水沽８４４４萬，全日跌逾３％；白雲

山（００８７４）升３﹒４７％，北水買５２１３萬；石藥（０１０９３）跌０﹒５％，北水買

２０５１萬。（ｅｎ）

