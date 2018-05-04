《經濟通通訊社４日專訊》馬來西亞民辦教育服務供應商皇岦國際（０８１０５）孖展已截
止，市場消息指，共錄得２﹒３４億元孖展認購，超購２２﹒４倍。
該股招股價介乎０﹒４至０﹒５元，計劃發售２億股，９０％作配售股份，１０％作公開發
售。若按中間價每股０﹒４５元計算，集資淨額約６２５０萬元。其今日（４日）中午截止招股
，５月１６日日創業板掛牌。以每手５０００股計算，入場費為２５２５﹒２元。（ｍｌ）
04/05/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】消息指，皇岦（０８１０５）孖展截止超購逾２２倍
《經濟通通訊社４日專訊》馬來西亞民辦教育服務供應商皇岦國際（０８１０５）孖展已截
止，市場消息指，共錄得２﹒３４億元孖展認購，超購２２﹒４倍。
該股招股價介乎０﹒４至０﹒５元，計劃發售２億股，９０％作配售股份，１０％作公開發
售。若按中間價每股０﹒４５元計算，集資淨額約６２５０萬元。其今日（４日）中午截止招股
，５月１６日日創業板掛牌。以每手５０００股計算，入場費為２５２５﹒２元。（ｍｌ）
|國際動態04/05/2018
Spotify未能扭虧 無懼Apple Music
|生財有道04/05/2018
【Slash世代】斜槓族全球冒起 圓夢／掘金／多元人生
|FOCUS03/05/2018
【FOCUS】中美鷹派大鬥法不利談判 北京布局長期作戰
|板塊分析03/05/2018
油價續升 需求日增 油服股大翻身
|剖析天下03/05/2018
美債升破3厘的啟示
|剖析天下03/05/2018
美朝關係正常化
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰