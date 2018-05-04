【ＩＰＯ反應】消息指，皇岦（０８１０５）孖展截止超購逾２２倍

《經濟通通訊社４日專訊》馬來西亞民辦教育服務供應商皇岦國際（０８１０５）孖展已截

止，市場消息指，共錄得２﹒３４億元孖展認購，超購２２﹒４倍。

該股招股價介乎０﹒４至０﹒５元，計劃發售２億股，９０％作配售股份，１０％作公開發

售。若按中間價每股０﹒４５元計算，集資淨額約６２５０萬元。其今日（４日）中午截止招股

，５月１６日日創業板掛牌。以每手５０００股計算，入場費為２５２５﹒２元。（ｍｌ）

