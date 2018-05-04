【嚟緊炒Ｄ乜－潤啤】啤酒龍頭擴大中高端布局，加價潮下業績看好



《經濟通通訊社記者謝紹銘４日報道》中國啤酒產量自２０１３年達到歷史頂峰後，啤酒行

業亦開始步入低潮；與此同時，中國進口啤酒量屢創新高，加上國內消費結構升級，帶動中高端

啤酒銷量不斷上升，進口啤酒市佔率更大幅提升，國產品牌更因此陷入頹勢。不過，隨著華潤啤

酒（００２９１）及青島啤酒（００１６８）於年初開始率先加價，潤啤今年更持續進行產品升

級，料可受惠世界盃效應，產品續有提價空間之餘，更有望進一步擴大市場份額，股價表現仍有

向好空間。



＊中國啤酒產量２０１３年新高後續下滑＊



潤啤主要以「雪花」品牌經營啤酒業務，目前為中國最大的啤酒企業，據市場調查機構歐睿

國際（Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ）數據顯示，２０１６年潤啤於國內的市佔率約２５﹒６％，青

啤則屈居第二，市佔率約１７﹒２％，美國百威、燕京啤酒（深：０００７２９）及嘉士伯則分

別佔１６﹒２％、９﹒３％及５％。

業績方面，潤啤去年表現相當突出，盈利急增８６﹒８％，至１１﹒７５億元（人民幣．下

同），主要由於完成收購雪花啤酒後，利潤佔比由５１％急增至１００％；營業額增長

３﹒６％，至２９７﹒３２億元；毛利率３３﹒７％，與２０１６年持平。期內，啤酒銷量上升

０﹒９％，至１１８１﹒９萬噸；整體平均銷售價格上升２﹒７％。

據國家統計局數據顯示，中國啤酒產量於２０１３年達到歷史頂峰，全年總產量達到

５０６１﹒５萬噸。不過，隨著消費者轉向白酒、紅酒，以及其他酒精飲料，加上中國逐漸開放

國外產品的進口門檻，啤酒進口量呈爆炸式增長，２０１１年至２０１７年間，由６﹒４萬噸急

增至７１﹒６萬噸，加上於促銷期間，大部分進口產品價格與國產品牌相若，市場競爭加劇，自

此國內啤酒行業開始進入艱難時期，去年完成啤酒產量降至４４０１萬噸，下跌０﹒７％，但已

較２０１６年近半成跌幅大幅收窄。



＊低端啤酒市場日漸萎縮，收入持續受壓＊



受累整體國產啤酒市場持續萎縮，潤啤近年啤酒的營業額不斷回落，由２０１４年的

３４８﹒２１億元，降至去年的２９７﹒３２億元；而青啤則由２０１４年的２９０﹒４９億元

，降至去年的２６２﹒７７億元。有分析指，國內消費者近年可支配收入不斷提升，對啤酒的質

量愈趨重視，消費結構亦由低端轉向中高端。

事實上，在原材料及運輸成本日益上漲下，低端啤酒的利潤空間亦大為收窄，國產品牌近年

加快中高端啤酒的布局，儘管潤啤在國內啤酒市場佔有龍頭優勢，惟公司一直以低端產品雪花啤

酒作主打，進入中高端市場的時間點較晚，近年推出的中端產品雪花「勇闖天涯」，以及高檔雪

花「純生」和雪花「臉譜」系列的發展不盡如人意。



＊中高端啤酒佔比提升，百威續威脅地位＊



現時中國啤酒消費仍然以低端經濟型，售價約７元以下的淡啤為主，佔整體啤酒消費近

７８％，故潤啤在行業中仍有相當優勢。然而，低端淡啤近年佔比明顯下降。相反，價格介乎７

元至１４元的中端啤酒，以及１４元以上的高端啤酒佔比不斷上升。據歐睿預測，２０２０ 年

中國中高端以上的啤酒量的佔比將達到三成以上，而額的佔比將達到６０％以上。百威目前與潤

啤的市場份額仍有相當距離，但前者擁有相當高的國際知名度，幾年間順利打入中國的高級場所

及大型線下銷售通路，例如家樂福及沃爾瑪等，其中國市佔率由２０１２年的１１﹒６％，增長

至２０１６年的１６﹒２％，隨著消費者追求更高質量的啤酒，料百威與潤啤的市場份額差距會

持續收窄。

然而，潤啤今年３月推出針對年輕消費者的高端產品「勇闖天涯ｓｕｐｅｒ Ｘ」，並同時

以此產品贊助「熱血街舞團」等內地人氣綜藝節目，再加上年輕消費者對啤酒的價格彈性較低，

預期可進一步擴大潤啤在中高端啤酒的市場份額。中金公司發表研究報告對潤啤未來銷售感樂觀

，認為潤啤的中高端產品銷售可維持雙位數增長，並預計未來三年，雪花純生將進入１４％左右

的持續中速增長期。該行又指，預計潤啤今年銷量將達到１２０２萬噸，其中高端產品１５１萬

噸，佔比公司和行業中高端市場分別為１２﹒５％和１５％，２０１８至２０２０年每股盈測分

別為０﹒６６元、０﹒９３元及１﹒１４元，予目標價３７﹒２港元，評級中性。



＊倘收購喜力中國業務，利提升品牌形象＊



率，預期可推升毛利率。該行又指，預期今年潤啤的中高端啤酒銷售量可錄得雙位數增長，但低

端啤酒銷售會繼續減弱，預測今年總收入可增長７﹒９５％，至３２０﹒９５億元；預測純利則

為１５﹒３億元，增長３０％，予目標價３５﹒２７港元，評級增持。

於今年三月，市場有消息指，潤啤計劃收購荷蘭喜力在中國的業務，作價高達１０億美元，

惟潤啤其後否認該收購計劃。事實上，據歐睿指出，喜力在中國的發展不算理想，其市佔率僅約

１％。不過，喜力具有高端品牌的形象，倘若潤啤對喜力作出收購必定能提升自身的形象及優勢

互補。加上目前市場上可供收購的目標選擇不多，潤啤於未來對喜力作出收購或展開合作的可能

性仍相當大，因而成為後市股價向上的催化劑。



＊包裝成本及需求上升，啤酒可望再加價＊



潤啤、青啤及燕京先後於今年初對旗下產品進行價格調整，漲幅介乎１０％至２０％之間，

而潤啤旗下「純生」及「勇闖天涯」系列加幅分別達到３３％及３７％，主要由於原材料、包裝

物、人工成本及其他成本上漲。事實上，包裝成本佔啤酒總成本普遍達三成以上，以青啤

２０１７年年報顯示，其包裝物佔製造成本高達４８﹒５％，而製造費用及麥芽佔分別佔

２０﹒７％及逾１２﹒３％。隨著鋁價及玻璃價格自去年開始持續上揚，而進口大麥價格亦因澳

洲及歐盟減產而穩步上揚，因此加價已成為行業趨勢。

另外，全球第二大礦業龍頭力拓（Ｒｉｏ Ｔｉｎｔｏ）於去年底表示，中國消費者對罐裝

啤酒的偏好普遍大於樽裝啤酒，加上電動車等領域對鋁材的需求急速上升，料鋁價上漲會繼續為

國內啤酒企業帶動加價壓力，而加價帶來的收入有望轉化為利潤。啤酒需求方面，世界盃即將於

六月開賽，而六月份適逢為炎熱夏季，預期可帶動潤啤銷售。

股價表現方面，潤啤自去年底低見２０﹒９港元後展開升浪，其後於今年初宣布產品加價後

再度刺激股價急升，維持一浪高於一浪的升勢，並於上月初高見３８港元兼破頂後反覆回落，現

時已大致回穩，暫於現區間橫行上落，待回調區間底部約３２﹒３港元吸納風險較低，以歷史高

位３８港元作目標價，跌穿３０港元止蝕。



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表列華潤啤酒近年業績數據：



２０１７年 ２０１６年 ２０１５年

（元） （元） （元）

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營業額 ２９７﹒３２億 ２８６﹒９４億 ２７９﹒５９億

（＋３﹒６０％） （＋２﹒６０％） （＋２﹒４０％）



毛利 １００﹒２９億 ９６﹒７３億

（＋３﹒７０％）



基本純利 １１﹒７５億 ６﹒２９億 ６﹒６７億

（＋８６﹒８０％） （－５﹒７０％） （＋１５﹒４０％）



派息 １４﹒００分 ８﹒００分 １２﹒３０港元

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註：人幣





表列啤酒股股價表現：

股份（編號） 現價＊ 今日變幅＊ 首季變幅

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青島啤酒（００１６８） ４２﹒７５元 升３﹒５％ 升１﹒７％

華潤啤酒（００２９１） ３３﹒４０元 升１﹒５％ 升２１﹒２％

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股指

恆生指數 ３０２０８點 跌０﹒４％ 升０﹒６％

國企指數 １１９８４點 跌０﹒３％ 升２﹒５％

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＊資料截至今日中午收市



表列Ａ股啤酒股股價表現：

股份（編號） 現價（人民幣）＊ 今日變幅＊ 首季變幅

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燕京啤酒（深：０００７２９） ７﹒２６元 跌０﹒７％ 升１３﹒２％

珠江啤酒（深：００２４６１） １０﹒５５元 無升跌 跌１１﹒９％

重慶啤酒（滬：６００１３２） ２６﹒８５元 跌０﹒５％ 升３﹒５％

惠泉啤酒（滬：６００５７３） ７﹒８９元 升０﹒５％ 跌１３﹒５％

青島啤酒（滬：６００６００） ４２﹒６８元 升１﹒７％ 升２﹒８％

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股指

上證綜指 ３０９７點 跌０﹒１％ 跌４﹒２％

深成指 １０４６４點 升０﹒１％ 跌１﹒６％

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＊資料截至今日中午收市

