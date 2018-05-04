【國際要聞】美國軍機被中方激光照射，白宮警告會面臨後果

《經濟通通訊社４日專訊》據外電報道，中國軍方使用激光照射在東非國家吉布提上空飛行

的美軍戰機，美國白宮發言人桑德斯表示，對中國在南海島礁的軍事化以及美國軍機被中國軍方

駐吉布提基地的激光瞄準，已經向中方提出關注，警告中國將會面臨短期及長期後果。

解放軍駐吉布提基地是中國首個海外基地，於去年８月啟用。據悉，中國官員過去曾私下抱

怨有外國偵察機飛越當地的軍事基地。（ｍｎ）（ｚｚ）

