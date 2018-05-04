【貿易開戰】美中展開次日談判，美財長稱雙方有「非常好的對話」

《經濟通通訊社４日專訊》美國代表團昨日抵達北京進行為期兩日的貿易談判，美國財長努

欽今早在離開北京酒店時向記者表示，在中國的貿易代表團進行「非常好的對話」。

在被問及是否期望中美貿易糾紛取得進展時，努欽未有直接回應，僅表示「很高興來到這裡

，謝謝你。」

昨日美國代表團在結束首日談判後並沒有回答記者提問，在回到酒店被問及會談的進展情況

時，有美國官員回應指「很好。」（ｍｎ）

