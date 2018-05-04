《經濟通通訊社４日專訊》五龍電動車（００７２９）宣布，預期截至２０１８年３月３１
日止年度錄得之股東應佔虧損，按年增加超過１３０％。主要歸因於：因出售於中國雲南省電動
車業務，而作出之商譽及其他非流動資產減值虧損；電動車行業配合中國新補助政，策及從政府
收取補貼所需之時間比預期長，從而影響生產計劃而引致收益減少；由於新能源補貼下調，而引
致毛利減少；及於貴州建立新生產線等額外成本。
預期公司６月底前刊發業績。（ｆｆ）
04/05/2018 08:54
【企業盈警】五龍電動車（７２９）料年度虧損增，受累減值虧損
《經濟通通訊社４日專訊》五龍電動車（００７２９）宣布，預期截至２０１８年３月３１
日止年度錄得之股東應佔虧損，按年增加超過１３０％。主要歸因於：因出售於中國雲南省電動
車業務，而作出之商譽及其他非流動資產減值虧損；電動車行業配合中國新補助政，策及從政府
收取補貼所需之時間比預期長，從而影響生產計劃而引致收益減少；由於新能源補貼下調，而引
致毛利減少；及於貴州建立新生產線等額外成本。
預期公司６月底前刊發業績。（ｆｆ）
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