《經濟通通訊社４日專訊》今早小米旗下旺角創興廣場地舖開幕，實用面積３６００平方呎
，小米高級副總裁王翔、副總裁兼銷售與服務部總經理汪凌鳴、以及小米香港營運總監羅燕等高
層均有出席開幕儀式。
早上１０點開店前已有數十名「米粉」排隊等待入場購物，王翔更站在收銀處為第一名顧客
銷售產品。
首名顧客購買一部新推出的小米手機Ｍｉｘ ２ｓ，並手拿小米香港的旗幟予王翔簽名留念
。另外他亦身穿一件印有「小米」標語的紅色Ｔ－Ｓｈｉｒｔ，上面寫著「永遠相信美好的事情
即將發生」。（ｊｎ）
04/05/2018 10:41
【小米上市】小米高級副總裁王翔現身創興新店招待首名顧客
《經濟通通訊社４日專訊》今早小米旗下旺角創興廣場地舖開幕，實用面積３６００平方呎
，小米高級副總裁王翔、副總裁兼銷售與服務部總經理汪凌鳴、以及小米香港營運總監羅燕等高
層均有出席開幕儀式。
早上１０點開店前已有數十名「米粉」排隊等待入場購物，王翔更站在收銀處為第一名顧客
銷售產品。
首名顧客購買一部新推出的小米手機Ｍｉｘ ２ｓ，並手拿小米香港的旗幟予王翔簽名留念
。另外他亦身穿一件印有「小米」標語的紅色Ｔ－Ｓｈｉｒｔ，上面寫著「永遠相信美好的事情
即將發生」。（ｊｎ）
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