【北水炒Ｄ乜】恒指失３萬關北水回落，沽平保中生製藥中升控股

《經濟通通訊社４日專訊》周五北水再度回落，全日僅流入３﹒３６億元人民幣，較日前減

少１１﹒１３億元人民幣。周五北水流入最多的個股為友邦；沽盤最多為平保、中生製藥、中升

控股、騰訊。

周五港股主板成交９８９﹒５億元，比上日減少２﹒１２％；港股通成交額８９﹒６１億，

佔主板成交９﹒０６％。

恆指收報２９９２６﹒５點，失守三萬關，全日跌３８６點或１﹒２７６％，三連跌累挫

８８１點。



＊友邦季績勝預期遭散貨，北水吸納１億＊



友邦（０１２９９）公布，首季新業務價值１０﹒２１億美元創季度新高，按實質匯率計算

增長２６％，勝市場綜合預期，惟股價抽高後投資者隨即散貨，全日跌１﹒９５％報６８元，北

水趁機吸納１﹒１億。

平安好醫生（０１８３３）正式上市，惟表現不如預期，早段最多高見５８﹒７元後升勢乏

力，最終以全日最低位收市，報５４﹒８元，與招股價持平；而平保（０２３１８） 更收跌１

﹒０６％，報７４﹒８５元，北水周五沽走１﹒５６億，三日共沽售１６﹒６２億。

重磅股騰訊（００７００）下跌０﹒５７％，北水沽８５６９萬，三日計仍流入８﹒７億。



＊恆指季檢「染藍」黑馬逆市造好，逾１億北水沽中生製藥套現＊



恆指公司將於今日收市後公布季檢，六隻「染藍」黑馬股逆市造好，其中醫藥板塊走勢最強

，中國生物製藥（０１１７７）漲３﹒５％，北水沽１﹒２１億套現；石藥（０１０９３）一度

漲近５％，惟午後隨大市逐步回落，最終全日僅升１﹒９％，北水沽２１４１萬。

另外，中升控股（００８８１）宣布擬回購去年１０月發行的可換股債券，全日升

３﹒０８％，北水沽１﹒１５億。（ｅｎ）

